США впервые рассматривают возможность введения санкций против батальонов ЦАХАЛа, - NYT

Лидеры Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, назвали возможность применения подобных санкций администрацией президента США Джо Байдена "вершиной абсурда и нравственного падения". В сообщении в социальных сетях Нетаньяху заявил, что его правительство будет действовать всеми средствами против любого подобного шага.

Возможное введение санкций против батальона "Нецах Иегуда" и других подпадает под так называемый закон Лихи 1997 года, запрещающий иностранным военным подразделениям, обвиняемым в нарушениях прав человека, получать помощь или обучение от США. В 2017 году такие же санкции США наложили на украинский "Азов", который в то время был батальоном в составе МВД. В "Азове" считают это решение безосновательным и призывают отменить его.

"Нецах Иегуда", который в прошлом обвинялся в насилии против палестинцев на Западном берегу реки Иордан, был основан для ультраортодоксальных евреев. Батальон также привлек других религиозных бойцов, в том числе крайних националистов из движения поселенцев на Западном берегу.

Один из самых вопиющих эпизодов, приписываемых батальону "Нецах Иегуда", связан с гибелью 78-летнего американца палестинского происхождения, которого члены подразделения, по информации журналистов, задержали, связали рот и надели наручники во время ночного рейда на его село в январе. 2022 года.

Вскрытие показало, что мужчина, Омар Абдельмаджед Асад, умер от сердечного приступа, вызванного стрессом во время удержания. Расследование израильской военной системы правосудия выявило ошибку в поведении солдат.

После расследования к дисциплинарной ответственности были привлечены три командира подразделения. Но против солдат не было выдвинуто никаких уголовных обвинений, поскольку, как тогда заявили военные, не была найдена причинно-следственная связь между смертью господина Асада и недостатками в поведении солдат.

Член военного кабинета Нетаньяху и бывший командующий ЦАХАЛ Бенни Ганц сказал, что введение санкций против израильских военных подразделений создаст "опасный прецедент".

Критика администрации Байдена в адрес Израиля