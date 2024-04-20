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Палата представників США ухвалила допомогу Ізраїлю

США, Субота 20 квітня 2024 21:44
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Палата представників США ухвалила допомогу Ізраїлю Фото: Палата представників США ухвалила допомогу Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Палата представників Сполучених Штатів Америки ухвалила законопроект про допомогу Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Палата представників США сьогодні, 20 квітня, ухвалила додатковий закон про безпеку Ізраїлю. Закон прийняли 366 голосами.

Що включає в себе цей пакет:

  • 26,4 млрд доларів на допомогу Ізраїлю;
  • 4 мільярди доларів на системи протиракетної оборони "Залізний купол" і "Праща Давида";
  • 1,2 млрд доларів на систему оборони "Залізний промінь";
  • 4,4 млрд доларів на поповнення оборонних товарів і послуг, що надаються Ізраїлю;
  • 3,5 млрд доларів на закупівлю передових систем озброєнь та інших товарів за програмою "Закордонне військове фінансування";
  • 9,2 мільярда доларів на гуманітарну допомогу - в тому числі на надзвичайну продовольчу допомогу, житло і базові послуги - населенню, яке потерпає від кризових ситуацій.

Голосування в Палаті представників США

Нагадаємо, сьогодні, 20 квітня, в Конгресі США схвалили допомогу Україні.

Детальніше по те, що відбуватиметься з законопроектом далі, та коли Україна отримає допомогу - можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Ми також розповідали що перед цим законопроектом, Палата представників США схвалила передачу Україні заморожених активів РФ.

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