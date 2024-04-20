Палата представників США ухвалила допомогу Ізраїлю
Фото: Палата представників США ухвалила допомогу Ізраїлю (Getty Images)
Палата представників Сполучених Штатів Америки ухвалила законопроект про допомогу Ізраїлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Палата представників США сьогодні, 20 квітня, ухвалила додатковий закон про безпеку Ізраїлю. Закон прийняли 366 голосами.
Що включає в себе цей пакет:
- 26,4 млрд доларів на допомогу Ізраїлю;
- 4 мільярди доларів на системи протиракетної оборони "Залізний купол" і "Праща Давида";
- 1,2 млрд доларів на систему оборони "Залізний промінь";
- 4,4 млрд доларів на поповнення оборонних товарів і послуг, що надаються Ізраїлю;
- 3,5 млрд доларів на закупівлю передових систем озброєнь та інших товарів за програмою "Закордонне військове фінансування";
- 9,2 мільярда доларів на гуманітарну допомогу - в тому числі на надзвичайну продовольчу допомогу, житло і базові послуги - населенню, яке потерпає від кризових ситуацій.
Голосування в Палаті представників США
Нагадаємо, сьогодні, 20 квітня, в Конгресі США схвалили допомогу Україні.
Детальніше по те, що відбуватиметься з законопроектом далі, та коли Україна отримає допомогу - можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Ми також розповідали що перед цим законопроектом, Палата представників США схвалила передачу Україні заморожених активів РФ.
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