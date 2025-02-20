США впервые с начала войны не будут соавторами резолюции ООН по Украине, - Reuters
США впервые с начала войны отказываются быть соавтором проекта резолюции ООН, посвященного третьей годовщине вторжения России в Украину. Она поддерживает территориальную целостность страны и осуждает российскую агрессию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Похоже, этот шаг отражает разногласия между украинским президентом Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, которые пытаются быстро прекратить войну в Украине и чья команда вела переговоры с Россией без участия Киева", - отмечает агенство.
Проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, с которым ознакомилось Reuters, осуждает российскую агрессию и подтверждает приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Его поддержали более 50 стран.
"В предыдущие годы Соединенные Штаты последовательно выступали соавторами таких резолюций в поддержку справедливого мира в Украине", - заявил источник Reuters.
По словам собеседника агентства, не было понятно, когда истекает срок поддержки проекта резолюции, и Вашингтон все еще может изменить свое мнение.
Отмечается, что голосование в ООН, которое считается важным сигналом глобальной поддержки Украины в условиях, когда администрация Дональда Трампа, похоже, переходит на сторону России в войне, все еще может состояться без поддержки США, но имеет меньше шансов получить широкую поддержку в Генеральной Ассамблее.
"Сейчас ситуация такова, что они (США - ред.) не подпишут его", - сказал дипломатический источник Reuters.
Он добавил, что сейчас продолжаются попытки заручиться поддержкой других стран, в том числе стран Глобального Юга.
Выпады Трампа в сторону Зеленского
Напомним, президент США после переговоров американских и российских чиновников в Саудовской Аравии заявил, что рейтинг доверия к Зеленскому якобы составляет лишь 4% и выразил недовольство тем, что в Украине не проводят выборы во время войны. Кроме того, он назвал Зеленского "диктатором без выборов".
Также президент США заявил, что Россия имеет "козыри" в переговорах по войне в Украине, поскольку Москва "захватила большую территорию".
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