У США вперше підтвердили, що Байден дозволив Україні бити по Росії

Що передувало

Нагадаємо, поки інформація про те, що США дозволили Україні завдавати ударів своєю зброєю по території Росії, з'являлася лише у західних ЗМІ. Вони посилалися на неназвані джерела.

Журналісти писали про те, що Вашингтон дав дозвіл бити тільки по тій ділянці території РФ, яка прилягає до Харківської області.

До цього в США неодноразово заявляли, що вони не дозволяють Україні використовувати свою зброю для атак на російську територію.

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