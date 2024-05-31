В США впервые подтвердили, что Байден разрешил Украине бить по России

Президент США Джо Байден действительно дал Украине разрешение на использование переданного американского оружия для ударов по России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию государственного секретаря США Энтони Блинкена.
Он отметил, что после начала наступления россиян на Харьковскую область Украина запросила у США разрешение на использование американского оружия для обороны. Это касается атак на вражеских солдат, которые сосредоточены по другую сторону границы.
"Это дошло до президента (США Джо Байдена - ред.), и, как вы уже слышали, он одобрил использование нашего оружия в этих целях. В дальнейшем мы будем продолжать делать то, что делали, то есть, по мере необходимости, адаптироваться и приспосабливаться", - подчеркнул госсекретарь.
Напомним, пока информация о том, что США разрешили Украине наносить удары своим оружием по территории России, появлялась только в западных СМИ. Они ссылались на неназванные источники.
Журналисты писали о том, что Вашингтон дал разрешение бить по только по том участке территории РФ, который прилегает к Харьковской области.
До этого в США неоднократно заявляли о том, что они не разрешают Украине использовать свое оружие для атак на российскую территорию.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.