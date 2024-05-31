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В США впервые подтвердили, что Байден разрешил Украине бить по России

Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент США Джо Байден действительно дал Украине разрешение на использование переданного американского оружия для ударов по России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Он отметил, что после начала наступления россиян на Харьковскую область Украина запросила у США разрешение на использование американского оружия для обороны. Это касается атак на вражеских солдат, которые сосредоточены по другую сторону границы.

"Это дошло до президента (США Джо Байдена - ред.), и, как вы уже слышали, он одобрил использование нашего оружия в этих целях. В дальнейшем мы будем продолжать делать то, что делали, то есть, по мере необходимости, адаптироваться и приспосабливаться", - подчеркнул госсекретарь. 

Что предшествовало

Напомним, пока информация о том, что США разрешили Украине наносить удары своим оружием по территории России, появлялась только в западных СМИ. Они ссылались на неназванные источники.

Журналисты писали о том, что Вашингтон дал разрешение бить по только по том участке территории РФ, который прилегает к Харьковской области.

До этого в США неоднократно заявляли о том, что они не разрешают Украине использовать свое оружие для атак на российскую территорию.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденЭнтони БлинкенХарьковВойна в Украине