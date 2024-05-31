В США впервые подтвердили, что Байден разрешил Украине бить по России

Что предшествовало

Напомним, пока информация о том, что США разрешили Украине наносить удары своим оружием по территории России, появлялась только в западных СМИ. Они ссылались на неназванные источники.

Журналисты писали о том, что Вашингтон дал разрешение бить по только по том участке территории РФ, который прилегает к Харьковской области.

До этого в США неоднократно заявляли о том, что они не разрешают Украине использовать свое оружие для атак на российскую территорию.

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