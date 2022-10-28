США вперше нададуть Україні супутникові антени для зв'язку на полі бою

Як заявила представник Пентагону Сабріна Сінгх, будуть надані чотири антени супутникового зв'язку, які діють поза системою Starlink. При цьому, за її словами, це не пов'язано з недавніми заявами американського мільярдера Ілона Маска щодо збитків від фінансування роботи Starlink в Україні.

"Ми вперше надсилаємо чотири антени супутникового зв'язку", - зазначила вона.

Вона також наголосила, що ці антени здатні працювати з будь-якими супутниковими системами. Необхідність у поставках викликана тим, що бійці Збройних сил України потребують стабільного зв'язку на полі бою в умовах постійного руйнування енергетичних об'єктів.

"Ми бачимо напади Росії на енергомережі та інфраструктуру України, і ці антени надають додаткові можливості на місці у критично важливий час, коли здійснюються удари по українській інфраструктурі. Вони здатні замінити Starlink, вони допомагають покращити зв'язок на полі бою", - додала вона.