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США вперше нададуть Україні супутникові антени для зв'язку на полі бою

Фото: українські військові отримають супутниковий зв'язок від Пентагону (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Вперше до пакету американської військової допомоги для України увійдуть супутникові антени. Очікується, що вони допоможуть покращити зв'язок на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Як заявила представник Пентагону Сабріна Сінгх, будуть надані чотири антени супутникового зв'язку, які діють поза системою Starlink. При цьому, за її словами, це не пов'язано з недавніми заявами американського мільярдера Ілона Маска щодо збитків від фінансування роботи Starlink в Україні.

"Ми вперше надсилаємо чотири антени супутникового зв'язку", - зазначила вона.

Вона також наголосила, що ці антени здатні працювати з будь-якими супутниковими системами. Необхідність у поставках викликана тим, що бійці Збройних сил України потребують стабільного зв'язку на полі бою в умовах постійного руйнування енергетичних об'єктів.

"Ми бачимо напади Росії на енергомережі та інфраструктуру України, і ці антени надають додаткові можливості на місці у критично важливий час, коли здійснюються удари по українській інфраструктурі. Вони здатні замінити Starlink, вони допомагають покращити зв'язок на полі бою", - додала вона.

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що компанія SpaceX направила запит до Пентагону на фінансування роботи Starlink в Україні, засновник компанії Ілон Маск пояснював це великими збитками. У результаті він запевнив, що супутниковий зв'язок та інтернет у будь-якому випадку будуть доступні в нашій країні.

А днями в Росії пригрозили, що збиватимуть американські супутники , які забезпечують зв'язок для України.

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