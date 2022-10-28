США впервые предоставят Украине спутниковые антенны для связи на поле боя

Впервые в пакет американской военной помощи для Украины войдут спутниковые антенны. Ожидается, что они помогут улучшить связь на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Как заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх, будут предоставлены четыре антенны спутниковой связи, которые действуют вне системы Starlink. При этом, по ее словам, это не связано с недавними заявлениями американского миллиардера Илона Маска по поводу убытков от финансирования работы Starlink в Украине.

"Мы впервые посылаем четыре антенны спутниковой связи", - отметила она.

Она также подчеркнула, что эти антенны способны работать с любыми спутниковыми системами. Необходимость в поставках вызвана тем, что бойцы Вооруженных сил Украины нуждаются в стабильной связи на поле боя в условиях постоянного разрушения энергетических объектов.

"Мы видим нападения России на энергосети и инфраструктуру Украины, и эти антенны предоставляют дополнительные возможности на месте в критично важное время, когда осуществляются удары по украинской инфраструктуре. Они способны заменить Starlink, они помогают улучшить связь на поле боя", - добавила она.