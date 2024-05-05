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США вперше з жовтня зупинили постачання боєприпасів в Ізраїль, - Axios

Фото: США призупинили постачання боєприпасів в Ізраїль (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Сполучені Штати Америки призупинили постачання боєприпасів для армії Ізраїлю. Це сталося вперше з жовтня минулого року, коли бойовики ХАМАС напали на територію Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Двоє ізраїльських чиновників розповіли 

Білий дім, Пентагон, Держдеп США та офіс прем'єр-міністра Ізраїлю відмовилися відповідати на питання 

Крім того, минулої середи в Ізраїль приїжджав держсекретар США Ентоні Блінкен, який нібито провів "жорстку" розмову з прем'єром Біньяміном Нетаньяху щодо ізраїльських планів провести військову операцію в останньому великому місті Сектору Газа, за словами джерел Axios. Блінкен попереджав, що США будуть публічно виступати проти "великої військової операції", а її проведення може негативно вплинути на стосунки між Вашингтоном та Тель-Авівом.

 

Війна в Секторі Газа

Минулого жовтня бойовики терористичного угруповання ХАМАС проникли на територію Ізраїлю з Сектору Газа та вчинили масові вбивства ізраїльського населення, а також захопили кілька сотень заручників.

У відповідь на це Ізраїль розпочав військову операцію та вторгся в Сектор Газа. Ця війна триває й досі, хоч Ізраїль взяв під контроль фактично всю територію сектору, а також захопив місто Газа.

Наразі ізраїльська армія не контролює лише Рафах - друге за розміром місто Сектору Газа.

Як пишуть західні ЗМІ, США разом з іншими країнам працюють над досягненням миру в Секторі Газа, проте Ізраїль прагне повного знищення бойовиків ХАМАС, Днями ізраїльський прем'єр Нетаньяху відкинув можливість підписання мирної угоди з ХАМАС.

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ХАМАССполучені Штати АмерикиІзраїльСектор Газа