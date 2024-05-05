США вперше з жовтня зупинили постачання боєприпасів в Ізраїль, - Axios

Сполучені Штати Америки призупинили постачання боєприпасів для армії Ізраїлю. Це сталося вперше з жовтня минулого року, коли бойовики ХАМАС напали на територію Ізраїлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
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Крім того, минулої середи в Ізраїль приїжджав держсекретар США Ентоні Блінкен, який нібито провів "жорстку" розмову з прем'єром Біньяміном Нетаньяху щодо ізраїльських планів провести військову операцію в останньому великому місті Сектору Газа, за словами джерел Axios. Блінкен попереджав, що США будуть публічно виступати проти "великої військової операції", а її проведення може негативно вплинути на стосунки між Вашингтоном та Тель-Авівом.
Минулого жовтня бойовики терористичного угруповання ХАМАС проникли на територію Ізраїлю з Сектору Газа та вчинили масові вбивства ізраїльського населення, а також захопили кілька сотень заручників.
У відповідь на це Ізраїль розпочав військову операцію та вторгся в Сектор Газа. Ця війна триває й досі, хоч Ізраїль взяв під контроль фактично всю територію сектору, а також захопив місто Газа.
Наразі ізраїльська армія не контролює лише Рафах - друге за розміром місто Сектору Газа.
Як пишуть західні ЗМІ, США разом з іншими країнам працюють над досягненням миру в Секторі Газа, проте Ізраїль прагне повного знищення бойовиків ХАМАС, Днями ізраїльський прем'єр Нетаньяху відкинув можливість підписання мирної угоди з ХАМАС.
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