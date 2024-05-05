США вперше з жовтня зупинили постачання боєприпасів в Ізраїль, - Axios

Війна в Секторі Газа

Минулого жовтня бойовики терористичного угруповання ХАМАС проникли на територію Ізраїлю з Сектору Газа та вчинили масові вбивства ізраїльського населення, а також захопили кілька сотень заручників.

У відповідь на це Ізраїль розпочав військову операцію та вторгся в Сектор Газа. Ця війна триває й досі, хоч Ізраїль взяв під контроль фактично всю територію сектору, а також захопив місто Газа.

Наразі ізраїльська армія не контролює лише Рафах - друге за розміром місто Сектору Газа.

Як пишуть західні ЗМІ, США разом з іншими країнам працюють над досягненням миру в Секторі Газа, проте Ізраїль прагне повного знищення бойовиків ХАМАС, Днями ізраїльський прем'єр Нетаньяху відкинув можливість підписання мирної угоди з ХАМАС.

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