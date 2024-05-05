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США впервые с октября остановили поставки боеприпасов в Израиль, - Axios

Фото: США приостановили поставки боеприпасов в Израиль (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Соединенные Штаты Америки приостановили поставку боеприпасов для армии Израиля. Это произошло впервые с октября прошлого года, когда боевики ХАМАС напали на территорию Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Два израильских чиновника рассказали

Белый дом, Пентагон, Госдеп США и офис премьер-министра Израиля отказались отвечать на вопросы

Кроме того, в прошлую среду в Израиль приезжал госсекретарь США Энтони Блинкен, который якобы провел "жесткий" разговор с премьером Биньямином Нетаньяху по поводу израильских планов провести военную операцию в последнем крупном городе Сектора Газа, по словам источников Axios. Блинкен предупреждал, что США будут публично выступать против "большой военной операции", а ее проведение может оказать негативное влияние на отношения между Вашингтоном и Тель-Авивом.

 

Война в Секторе Газа

В прошлом октябре боевики террористической группировки ХАМАС проникли на территорию Израиля из Сектора Газа и совершили массовые убийства израильского населения, а также захватили несколько сотен заложников.

В ответ на это Израиль начал военную операцию и вторгся в Сектор Газа. Эта война идет до сих пор, хотя Израиль взял под контроль фактически всю территорию сектора, а также захватил город Газа.

Израильская армия не контролирует только Рафах - второй по размеру город Сектора Газа.

Как пишут западные СМИ, США вместе с другими странам работают над достижением мира в Секторе Газа, но Израиль хочет полного уничтожения боевиков ХАМАС. На днях израильский премьер Нетаньяху исключил возможность подписания мирного соглашения с ХАМАС.

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ХАМАССоединенные Штаты АмерикиИзраильСектор Газа