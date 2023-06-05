У США впав літак. Його переслідували реактивні винищувачі

Зазначається, що гучний гуркіт у районі Вашингтона (округ Колумбія) трусив будівлі та лунав наче вибух. Крім того, з'явилися повідомлення, що гучний звук чули жителі від Північної Вірджинії до Меріленду.

Представники влади підтвердили, що звук був звуковим ударом від винищувачів, які переслідували легкий літак, що увійшов на заборонену територію над столицею США.

Тим часом Управління з надзвичайних ситуацій міста Аннаполіса, що розташоване за 50 км від Вашингтона, виступило із заявою, що цей "бум" був результатом військових навчань.

"Гучний гуркіт, який було чути в районі DMV, був викликаний санкціонованим польотом Міністерства оборони США. Цей політ викликав звуковий удар. Це вся інформація, доступна на цей момент", - йдеться у заяві агентства Twitter.

Аварія легкомоторного літака

За даними Федерального авіаційного управління, літак Cessna, який може перевозити від 7 до 12 пасажирів, упав у гористій місцевості на південному заході Вірджинії.

Імовірно, він міг діяти на автопілоті, оскільки не реагував на спроби влади вийти на контакт.

Офіційний представник США заявив, що реактивні винищувачі не були причиною катастрофи Cessna.

Що відомо про літак

Літаки Cessna належать до сімейства легких двомоторних бізнес-класу. Свою назву отримали на честь компанії розробника "Сессна".

Повітряні судна часто експлуатуються приватними особами. Літаки мають кілька модифікацій та серій.

Літак Cessna 500 Citation I (фото: Justin Hagemeier / en.wikipedia)