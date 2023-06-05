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В США упал легкомоторный самолет. Его преследовали реактивные истребители

Фото: истребители F-16 Национальной гвардии США (airforcetimes.com)
Автор: Владимир Костырин

В США разбился легкомоторный самолет Cessna Citation, который не отвечал диспетчерам, и на его перехват отправили два реактивных истребителя. Звуки пролетающей военной авиации переполошили жителей Вашингтона, над которым совершался полет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews.

Отмечается, что громкий грохот в районе Вашингтона (округ Колумбия) сотрясал дома и звучал как взрыв. Кроме того, появились сообщения, что громкий звук слішали жители от Северной Вирджинии до Мэриленда.

Представители властей подтвердили, что звук был звуковым ударом от истребителей, преследующих легкий самолет, который вошел на запрещенную территорию над столицей США.

Между тем, Управление по чрезвычайным ситуациям города Аннаполиса, что расположено в 50 км от Вашингтона, выступило с заявлением, что этот "бум" был результатом военных учений.

"Громкий грохот, который был слышен в районе DMV, был вызван санкционированным полетом Министерства обороны США. Этот полет вызвал звуковой удар. Это вся информация, доступная на данный момент", говорится в заявлении агентства в Twitter.

Крушение легкомоторного самолета

По данным Федерального авиационного управления, самолет Cessna, который может перевозить от 7 до 12 пассажиров, упал в гористой местности на юго-западе Вирджинии.

Предположительно, он мог действовать на автопилоте, так как он не реагировал на попытки властей выйти на контакт.

Официальный представитель США заявил, что реактивные истребители не были причиной крушения Cessna.

Что известно о самолете

Самолеты Cessna принадлежат к семейству легких двухмоторных бизнес-классов. Свое название получили в честь компании разработчика "Сессна".

Воздушные суда часто эксплуатируются частными лицами. Самолеты имеют несколько модификаций и серий.

Самолет Cessna 500 Citation I (фото: Justin Hagemeier / en.wikipedia)

Ранее сообщалось, что в мае в Южной Корее разбился истребитель F-16 армии США.

Напомним также, что 27 апреля на Аляске столкнулись два вертолета армии США. В результате инцидента трое военных погибли.

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