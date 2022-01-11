UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США о возвращении НАТО к границам 1997 года: не собираемся поворачивать время вспять

Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты в НАТО отказались возвращаться к конфигурации Альянса 1997 года. При этом в Альянсе не будут отказываться от политики "открытых дверей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Кристофера Шмидта в Twitter.

"Этот альянс не собирается поворачивать время вспять", - заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.

При этом она подчеркнула, что ни один член альянса не готов к отказу от политики "открытых дверей".

В ходе консультаций стало совершенно ясно, что ни один союзник НАТО не желает уступать или вести переговоры по политике открытых дверей", - добавила Смит.

Напомним, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Кремль требует от НАТО отказаться от стран-членов, вступивших в Альянс после 1997 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОСоединенные Штаты Америки