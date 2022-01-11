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США про повернення НАТО до кордонів 1997 року: не збираємося повертати час назад

Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати в НАТО відмовилися повертатися до конфігурації Альянсу 1997 року. При цьому в Альянсі не будуть відмовлятися від політики "відкритих дверей".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Крістофера Шмідта в Twitter.

"Цей альянс не збирається повертати час назад", - заявила постійний представник США при НАТО Джуліанн Сміт.

При цьому вона підкреслила, що жоден член Альянсу не готовий до відмови від політики "відкритих дверей".

В ході консультацій стало абсолютно ясно, що жоден союзник НАТО не бажає поступатися або вести переговори з політики відкритих дверей", - додала Сміт.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що Кремль вимагає від НАТО відмовитися від країн-членів, які вступили в Альянс після 1997 року.

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