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В США количество жертв лесных пожаров возросло до 33

Автор: РБК-Украина

Жертвами лесных пожаров, бушующих на западе США, стали по меньшей мере 33 человека. По официальным данным десятки человек пропали без вести.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что 22 человека скончались в Калифорнии, 10 - в Орегоне, 1 ребенок - в Вашингтоне.

Наиболее тяжелая ситуация складывается в Калифорнии, Орегоне, Айдахо и Вашингтоне, где насчитывается 94 крупных очага возгораний. Пожар тушат больше 30 тысяч сотрудников спецслужб.

тысячи домо и

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Пожары в Калифорнии стали самыми крупными в истории штата.

Также были опубликованы фото и видео с места масштабных пожаров в Соединенных Штатах Америки.

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