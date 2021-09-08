В США возросло количеств жертв урагана "Ида"

Сообщается, что в Луизиане жертвами стихии стали 15 человек68-летний мужчина разбился, упав с крыши во время ремонта повреждений, нанесенных "Идой", а 71-летний больной умер из-за нехватки кислорода во время отключения электроэнергии.

Национальная метеорологическая служба США предупреждает о новых осадках в Луизиане, которые приведут к еще большим затоплениям.