В США возросло количеств жертв урагана "Ида"

В результате обрушившегося на северо-восток США урагана "Ида" погиб по меньшей мере 71 человек.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
Сообщается, что в Луизиане жертвами стихии стали 15 человек68-летний мужчина разбился, упав с крыши во время ремонта повреждений, нанесенных "Идой", а 71-летний больной умер из-за нехватки кислорода во время отключения электроэнергии.
Национальная метеорологическая служба США предупреждает о новых осадках в Луизиане, которые приведут к еще большим затоплениям.
Напомним, что президент США Джо Байден отдал распоряжение оказать федеральную помощь властям штата Нью-Йорк в ликвидации последствий урагана "Ида".