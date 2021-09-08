У США зросла кількість жертв урагану "Іда"

В результаті урагану "Іда", який обрушився на північний схід США, загинула щонайменше 71 людина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ABC News .

Повідомляється, що в Луїзіані жертвами стихії стали 15 осіб68-річний чоловік розбився, впавши з даху під час ремонту пошкоджень, нанесених "Ідою", а 71-річний хворий помер через брак кисню під час відключення електроенергії.

Національна метеорологічна служба США попереджає про нові опади в Луїзіані, які призведуть до ще більших затоплень.