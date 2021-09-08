RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У США зросла кількість жертв урагану "Іда"

Автор: Тіберій Юрик

В результаті урагану "Іда", який обрушився на північний схід США, загинула щонайменше 71 людина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Повідомляється, що в Луїзіані жертвами стихії стали 15 осіб68-річний чоловік розбився, впавши з даху під час ремонту пошкоджень, нанесених "Ідою", а 71-річний хворий помер через брак кисню під час відключення електроенергії.

Національна метеорологічна служба США попереджає про нові опади в Луїзіані, які призведуть до ще більших затоплень.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден віддав розпорядження надати федеральну допомогу владі штату Нью-Йорк в ліквідації наслідків урагану "Іда".

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки