ru ua
Ср, 13 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"США не возражают". Словакия может передать Украине истребители МиГ-29

Новина українською →
Словакия, Среда 13 апреля 2022 16:45
"США не возражают". Словакия может передать Украине истребители МиГ-29 Фото: Словакия может предоставить Украине самолеты МиГ-29 (facebook_com_UkrainianLandForces)
Автор: Наталья Юрченко

Словакия ведет переговоры о передаче Украине истребителей советского типа МиГ-29. В США подтвердили, что не возражают данным поставкам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на репортера Foreign Policy Джека Детча в Twitter.

"США "не возражают" против предоставления Украине истребителей с неподвижным крылом, таких как реактивные самолеты МиГ-29 советской эпохи", - написал журналист, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Министерства обороны США.

Всего на вооружении Словакии находится 12 МиГ-29. Их планируют заменить на более современные американские F-16.

Напомним, Пентагон отклонил предложение Польши о передаче истребителей Миг-29 Украине.

При этом ранее мы сообщали, что Словакия может продать Украине гаубицы Zuzana. Также Словакия передала Украине противовоздушную систему C-300.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Словакия Соединенные Штаты Америки Украина Война России против Украины
NEWS
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Время для эмбарго. Или когда Германия перестанет покупать газ у России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Время для эмбарго. Или когда Германия перестанет покупать газ у России