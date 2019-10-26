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В США возобновились слушания в рамках импичмента Трампа

Новости » Политика    26.10.2019 - 14:51
В США возобновились слушания в рамках импичмента Трампа
Фото: здание Конгресса США (maxpixel.net)

Конгресс заслушает показания чиновника Госдепартамента

В субботу, 26 октября, Палата представителей Соединенных Штатов Америки заслушает показания чиновника Государственного департамента в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, сегодня американский Конгресс заслушает показания высокопоставленного чиновника Госдепа Филипа Рикера, который является исполняющим обязаности помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам. Ожидается, что Рикер виступит перед комитетами по иностранным делам, разведке и надзору.

Отмечается, что показания Рикера были перенесены на этой неделе в связи с памятными мероприятиями, посвященными смерти председателя специального комитета Палаты представителей по надзору Элайджи Каммингса.

Напомним, ранее сообщалось, что американский Когресс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа вызвал для дачи показаний чиновников Белого дома и Государственного департамента. В частности, для дачи показаний были вызваны Рассел Воут, Майкл Даффи и Ульрих Брехбуль.

Также РБК-Украина писало, что адвокаты экс-советника Трампа по вопросам национальной безопасности Джона Болтона ведут переговоры с комитетами Палаты представителей США относительно дачи показаний в рамках процедуры импичмента. Представители Демократической партии призвали Болтона дать показания в Конгрессе.

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