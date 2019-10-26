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У США відновилися слухання в рамках імпічменту Трампа

Новини » Політика    26.10.2019 - 14:51
У США відновилися слухання в рамках імпічменту Трампа
Фото: будівля Конгресу США (maxpixel.net)

Конгрес заслухає показання чиновника Держдепартаменту

У суботу, 26 жовтня, Палата представників Сполучених Штатів Америки заслухає покази чиновника Державного департаменту в рамках процедури імпічменту Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, сьогодні американський Конгрес заслухає показання високопоставленого чиновника Держдепу Філіпа Рікера, який є виконуючим обов'язків помічника держсекретаря з європейських та євразійських справ. Очікується, що Рікер виступит перед комітетами з іноземних справ, розвідки та нагляду.

Зазначається, що свідчення Рікера були перенесені цього тижня у зв'язку з пам'ятними заходами, присвяченими смерті голови спеціального комітету Палати предстаників з нагляду Елайджі Каммінгса.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американський Когрес в рамках процедури імпічменту президента США Дональда Трампа викликав для дачі свідчень чиновників Білого дому та Державного департаменту. Зокрема, для дачі свідчень були викликані Рассел Воут, Майкл Даффі та Ульріх Брехбуль.

Також РБК-Україна писало, що адвокати екс-радника Трампа з питань національної безпеки Джона Болтона ведуть переговори з комітетами Палати представників США щодо дачі свідчень в рамках процедури імпічменту. Представники Демократичної партії закликали Болтона дати свідчення в Конгресі.

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