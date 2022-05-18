США возобновили работу посольства в Киеве

Пока подробностей нет. Восстановили ли американские дипломаты свои консульские услуги, пока неизвестно.

Американское посольство и его представители по состоянию на сейчас не сообщали о возобновлении своей работы.

Перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину американское посольство в целях безопасности переехало во Львов, а потом дипломаты эвакуировались в Польшу.

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Возобновление работы американского посольства в Украине подтвердил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Сегодня мы официально возобновляем работу посольства в Киеве. Украинский народ защитил свою родину перед лицом бессовестного вторжения России, и в результате "Звезды и полосы" вновь развеваются над посольством", - приводит его слова корреспондент CNN Кейли.