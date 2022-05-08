Сегодня, 8 мая 2022 года, Соединенные Штаты Америки (США) вернули своих дипломатов в посольство в Киеве. Посольство на Сикорского, 4 должно открыться после почти трехмесячной эвакуации в Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter репортера WSJ Вивьен Салама.

Отметим, в начале мая американские дипломаты возобновили работу в Украине, но оставались во Львове. При этом временная поверенная в делах США Кристина Квин надеялась, что вернуться в столицу получится до конца месяца.

"Представители США прибывают в посольство в Киеве впервые после эвакуации в феврале", - подписала она опубликованное видео.

Напомним, в ближайшее время президент США Джо Байден должен назначить посла в Украине. Им станет опытный дипломат Бриджит Бринк, которая до этого возглавляла дипломатическое представительство в Словакии.

Должность посла американского посла в Украине остается вакантной с мая 2019 года после того, как в Вашингтон была отозвана Мари Йованович.

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