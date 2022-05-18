США поновили роботу посольства в Києві, - Sky News

Сьогодні, 18 травня, у Києві відновило свою роботу посольство США в Україні. Двері посольства відчинилися після тримісячної паузи, пов'язаної з війною в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Наразі подробиць немає. Чи відновили американські дипломати свої консульські послуги, поки невідомо.

Американське посольство та його представники станом на зараз не повідомляли про відновлення своєї роботи.

Перед початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну американське посольство з метою безпеки переїхало до Львова, а потім дипломати евакуювалися до Польщі.