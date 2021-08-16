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США возобновили эвакуацию из Афганистана

Автор: Дмитрий Кузнецов

Военные США возобновили отправку эвакуационных рейсов из аэропорта столицы Афганистана. Полеты были прерваны из-за хаоса, возникшего в воздушной гавани и скопления большого количества людей на взлетно-посадочной полосе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

По данным его источников, эвакуационные рейсы из аэропорта Кабула возобновились. Однако американские военные допускают новых проблем с их отправкой, если толпы афганцев продолжат собираться на взлетно-посадочной полосе.

Напомним, днем 16 августа военные США были вынуждены приостановить отправку эвакуационных рейсов из-за скопления большого количества людей на взлетной полосе.

Отметим, в аэропорту Кабула двое вооруженных людей открыли огонь по американским военным. Нападавших застрелили. Военнослужащий США получил ранение.

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Соединенные Штаты АмерикиАфганистанКабул