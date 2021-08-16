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США відновили евакуацію з Афганістану

Автор: Дмитрий Кузнецов

Військові США відновили відправку евакуаційних рейсів з аеропорту столиці Афганістану. Польоти були перервані через хаос, що виник в повітряній гавані і скупчення великої кількості людей на злітно-посадковій смузі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

За даними його джерел, евакуаційні рейси з аеропорту Кабула поновилися. Проте американські військові допускають нових проблем з їх відправкою, якщо натовпи афганців продовжать збиратися на злітно-посадковій смузі.

Нагадаємо, вдень 16 серпня військові США були змушені призупинити відправку евакуаційних рейсів через скупчення великої кількості людей на злітній смузі.

Відзначити, в аеропорту Кабула двоє озброєних людей відкрили вогонь по американських військових. Нападників застрелили. Військовослужбовець США отримав поранення.

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Сполучені Штати АмерикиАфганистанКабул