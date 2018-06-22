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США возмущены отказом России допустить к Сенцову и Балуху украинского омбудсмена

НовостиПолитика    22.06.2018 - 04:29
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

Представитель Соединенных Штатов в ОБСЕ призвала РФ немедленно разрешить доступ к политзаключенным

Соединенные Штаты Америки возмущены отказом российских властей допустить украинского омбудсмена Людмилу Денисову к незаконно заключенным украинцам Олегу Сенцову и Владимиру Балуху. Об этом заявила на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене временно поверенная в делах США при ОБСЕ Мишель Сайдерс, передает "Укринформ".

"Мы потрясены, что Россия отказала украинскому омбудсмену в доступе к украинскому режиссеру и активисту Олегу Сенцову, который страдает в заключении в России по сфабрикованным обвинениям в терроризме", - подчеркнула представитель США.

Она напомнила, что Сенцов голодает уже 38-й день, а также выразила обеспокоенность состоянием еще одного голодающего в России украинского политзаключенного Владимира Балуха.

"Мы также обеспокоены состоянием активиста Владимира Балуха, который голодает уже 95-й день. Российская власть должна немедленно разрешить украинскому омбудсмену доступ к этим заключенныи и без лишних проолочек освободить всех, кого незаконно удерживает", - заявила Сайдерс.

Напомним, Министерство юстиции Украины подало заявление в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с нарушением прав гражданина Украины Олега Сенцова Россией и с просьбой повлиять на нее.

 

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Теги публикации: ОБСЕ, Соединенные Штаты Америки, Олег Сенцов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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