Минюст подал заявление в ЕСПЧ с просьбой повлиять на РФ по Сенцову

Украина надеется, что ЕСПЧ даст указания России относительно ее действий в отношении политзаключенного

Министерство юстиции Украины подготовило и подало заявление в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с нарушение прав гражданина Украины Олега Сенцова Россией с просьбой повлиять на нее. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Иван Лещина в Facebook.

"В ответ на письмо Людмилы Денисовой, уполномоченного ВРУ по правам человека, которая уже вторую неделю пытаетесь встретиться с Олегом Сенцовым, команда Минюста за день подготовила и подала заявление по Правилу 39 Регламента ЕСПЧ", - написал Лещина.

Он уточнил, что цель Украины - предоставление указаний ЕСПЧ России о:

воздержании от любых действий, которые могут угрожать жизни и здоровью Сенцова;

предоставлении представителям Украины, в первую очередь уполномоченному ВР по правам человека Денисовой, доступа к нему;

предоставлении информации о состоянии здоровья Олега Сенцова.

"Мяч на стороне суда. Ждем решения", - отметил заместитель министра.

Все, мы пошли! В ответ на письмо людмила денисова, Уполномоченного ВРУ по правам человека, которая уже вторую неделю... Опубликовано Иваном Лещиной 21 июня 2018 г.

Напомним, ранее уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась в Минюст с просьбой внести заявление в Европейский суд по правам человека в связи с ситуацией с политзаключенным Олегом Сенцовым в России.