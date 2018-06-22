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США обурені відмовою Росії допустити до Сенцова та Балуха українського омбудсмена

НовиниПолітика    22.06.2018 - 04:29
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

Представник Сполучених Штатів у ОБСЄ закликала РФ негайно дозволити доступ до політв’язнів

Сполучені Штати Америки обурені відмовою російської влади допустити українського омбудсмена Людмилу Денісову до незаконно ув'язнених українців Олега Сенцова і Володимира Балуха. Про це заявила на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Мішель Сайдерс, повідомляє "Укрінформ".

"Ми приголомшені, що Росія відмовила українському омбудсмену в доступі до українського режисера та активіста Олега Сенцова, який потерпає в ув'язненні в Росії за сфабрикованими звинуваченнями в тероризмі", - підкреслила представник США.

Вона нагадала, що Сенцов голодує вже 38-й день, а також висловила стурбованість станом ще одного голодуючого в Росії політв’язня Володимира Балуха.

"Ми також стурбовані станом активіста Володимира Балуха, який голодує вже 95-й день. Російська влада повинна негайно дозволити українському омбудсмену доступ до цих ув'язнених і без зайвих затримок звільнити всіх, кого незаконно утримує", - заявила Сайдерс.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України подало заяву до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у зв'язку з порушенням прав громадянина України Олега Сенцова Росією та з проханням вплинути на неї.

 

У Сенцова проблеми з нирками та серцем, - Денісова Посли країн G7 занепокоєні ситуацією із Сенцовим та іншими політв'язнями
Теги публікації: ОБСЄ, Сполучені Штати Америки, Олег Сенцов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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