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В США возле Белого дома обнаружили шпионские устройства

Новости » В мире    12.09.2019 - 22:26
В США возле Белого дома обнаружили шпионские устройства
Фото: Белый дом (obamawhitehouse.archives.gov)

В Вашингтоне нашли устройства занимающиеся прослушкой

В США возле Белого дома обнаружили шпионские устройства, которые могут принадлежать Израилю. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Сообщается, что миниатюрные устройства наблюдения StingRays были обнаружены вблизи Белого дома, а также других важных местах вокруг Вашингтона. Устройства были замаскированы под станцию мобильной сети и перехватывали телефонный трафик.

По сообщению трех бывших американских высокопоставленных чиновников, эти устройства могли быть предназначены для слежки за президентом США Дональдом Трампом, а также его окружением. По мнению источников, ответственным за шпионские устройства является Израиль.

При этом представитель израильского посольства Элад Штромайер опроверг причастность Израиля к установке прослушивающих устройств.

"Эти утверждения являются абсолютной чепухой. Израиль не проводит шпионские операции в Соединенных Штатах", - заявил Штромайер.

В администрации Трампа комментировать происшествие отказались.

Напомним, РБК-Украина писало, что в январе 2019 года власти США выдвинули официальные обвинения против телекоммуникационной китайской компании Huawei. В Минюсте США считают, что компания занималась на территории США промышленным шпионажем и совершила мошенничество, пытаясь обойти санкции против Ирана. Впоследствии это стало началом экономической войны между США и Китаем, которая до сих про продолжается.

Также сообщалось, что в Болгарии экс-депутата обвиняют в шпионаже в пользу России. Николая Малинова обвиняют в том, что он передавал информацию, касающуюся национальной безопасности Болгарии.

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