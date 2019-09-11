Китай отменил пошлины на 16 категорий товаров из США

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Решение вступит в силу со следующей недели и будет действовать на протяжении года

Правительство Китая решило снять дополнительные пошлины в 25% на 16 категорий товаров из США и Канады. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что документ вступит в силу с 17 сентября 2019-го года и будет действовать до 16 сентября 2020 года.

В перечень не вошли важные статьи американского экспорта – соя-бобы, свинина и кукуруза. Комитет по тарифам и сборам продолжает рассматривать новые списки товаров, которые не будут облагаться пошлинами.

Напомним, убытки мировой экономики от торговой войны между Соединенными Штатами Америки и Китаем на начало 2020 года составят 1% мирового валового внутреннего продукта (ВВП).

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и Китай договорились возобновить торговые переговоры в начале октября. Раунд торговых переговоров состоится в Вашингтоне. Ранее торговые переговоры планировалось возобновить еще в сентябре.

Добавим, что 1 сентября США и Китай начали вводить новые дополнительные пошлины на товары друг друга. В частности, уже вступили в силу новые 5% пошлины, введенные Китаем на поставку сырой нефти, соевых бобов и других товаров из США общей стоимостью более 75 млрд долларов. Со своей стороны США подняли до 15% пошлины на китайские товары общей стоимость 300 млрд долларов.