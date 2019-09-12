Фото: Білий будинок (obamawhitehouse.archives.gov)

У Вашингтоні знайшли пристрої займаються прослуховуванням

У США біля Білого будинку виявили шпигунські пристрої, які можуть належати Ізраїлю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Повідомляється, що мініатюрні пристрої спостереження StingRays були виявлені поблизу Білого дому, а також інших важливих місцях навколо Вашингтона. Пристрої були замасковані під станцію мобільного мережі і перехоплювали телефонний трафік.

За повідомленням трьох колишніх високопоставлених американських чиновників, ці пристрої могли бути призначені для стеження за президентом США Дональдом Трампом, а також його оточенням. На думку джерел, відповідальним за шпигунські пристрої є Ізраїль.

При цьому представник ізраїльського посольства Елад Штромайер спростував причетність Ізраїлю до встановлення прослуховуючих пристроїв.

"Ці твердження є абсолютною нісенітницею. Ізраїль не проводить шпигунські операції в Сполучених Штатах", - заявив Штромайер.

В адміністрації Трампа коментувати подію відмовилися.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що в січні 2019 року влада США висунули офіційні звинувачення проти китайської телекомунікаційної компанії Huawei. У Мін'юсті США вважають, що компанія займалася на території США промисловим шпигунством і вчинила шахрайство, намагаючись обійти санкції проти Ірану. Згодом це стало початком еекономічною війни між США і Китаєм, яка до сих про триває.

Також повідомлялося, що у Болгарії екс-депутата звинувачують у шпигунстві на користь Росії. Миколи Малінова звинувачують у тому, що він передавав інформацію, що стосується національної безпеки Болгарії.