В Болгарии экс-депутата обвиняют в шпионаже в пользу России

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Николай Малинов передавал информацию, касающуюся национальной безопасности Болгарии

В Болгарии бывшего депутата парламента от "Болгарской социалистической партии" Николая Малинова обвиняют в шпионаже в пользу России и отмывании денег для российских организаций. Об этом сообщил генеральный прокурор Болгарии Сотир Цацаров, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Болгарский генпрокурор отметил, что Малинову грозит от пяти до 15 лет тюрьмы; 10 сентября подозреваемого отпустили под залог в 25 тысяч евро, запретив покидать территорию страны.

Малинова обвиняют в принятии денег за передачу болгарских государственных тайн двум российским организациям - "Сообществу "Двуглавый орел" и "Российскому институту стратегических исследований".

Цацаров утверждает, что информация, которую он передавал, имела прямое отношение к национальной безопасности Болгарии.

По данным болгарских прокуроров, Малинов отмывал деньги через возглавляемую им неправительственную организацию "Национальное движение "Русофилы".

В связи с этим делом власти Болгарии ввели 10-летний запрет на въезд Леониду Решетникову, бывшему агенту советской и российской иностранной разведки, который ушел в отставку в 2009 году в звании генерал-лейтенанта.

Решетников свободно владеет болгарским и сербским языками и был председателем "Российского института стратегических исследований" в 2009-2017 годах. Эта же организация, по мнению американских чиновников, могла разрабатывать стратегию манипулирования результатами выборов президента США в 2016 году в пользу Дональда Трампа.

Напомним, в июле Австрия объявила в международный розыск россиянина Игоря Зайцева по подозрению в шпионаже и работе на Главное разведывательное управление (ГРУ) России.