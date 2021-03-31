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США восстановят санкции против девяти госпредприятий Белоруссии

Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты восстановят ранее отмененные санкции в отношении девяти государственных предприятий Белоруссии. Приостановка действия рестрикций истечет 26 апреля.

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга.

"Госдепартамент не в состоянии рекомендовать еще одно продление (приостановки действия этих санкций - ред.)", - отметил он.

Речь идет о компаниях "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим" и ее американского филиала, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан" и "Полоцк Стекловолокно".

Отметим, что США ввели санкции в отношении Беларуси в 2006 году. Однако в октябре 2015 года действие этих мер в отношении ряда белорусских компаний было частично приостановлено.

Решение неоднократно продлевалось американским правительством все последние годы при различных президентах США.

Напомним, Госдепартамент США ввел санкции в отношении 43 граждан Беларуси, "ответственных за подрыв демократии", лишив их права на въезд в Соединенные Штаты.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСанкцииБеларусь
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