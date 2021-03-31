США відновлять санкції проти дев'яти держпідприємств Білорусії

Сполучені Штати відновлять раніше скасовані санкції відносно дев'яти державних підприємств Білорусі. Призупинення дії рестрикцій закінчиться 26 квітня.
Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США Тижнів Прайс під час брифінгу.
"Держдепартамент не в змозі рекомендувати ще одне продовження (припинення дії цих санкцій - ред.)", - зазначив він.
Мова йде про компанії "Білоруський нафтовий торговий дім", "Белнефтехим" і її американського філіалу, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Хімволокно", "Лакофарба", "Нафтан" і "Полоцьк Скловолокно".
Зазначимо, що США ввели санкції щодо Білорусі у 2006 році. Проте в жовтні 2015 року дію цих заходів щодо низки білоруських компаній було частково припинено.
Рішення неодноразово продовжувалося американським урядом всі останні роки при різних президентах США.
Нагадаємо, Держдепартамент США ввів санкції відносно 43 громадян Білорусі, "відповідальних за підрив демократії", позбавивши їх права на в'їзд у Сполучені Штати.