США вооружили подводную лодку ядерной ракетой в рамках сдерживания России

Фото: флаг США (flickr.com/usembassykyiv)

Отчет о ядерной боеготовности обосновал использование W76-2 в качестве ответа на то, что РФ уменьшила порог первого применения собственного тактического ядерного оружия

Военно-морские силы (ВМС) США ввели в использование боеголовки с ядерным зарядом низкой мощности W76-2 Trident. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Сообщается, что ракета с таким зарядом была размещена на подводной лодке USS Tennessee, выполнявшей задачи патрулирования в Атлантическом океане в конце 2019 года.

"Впервые о боеголовке было сообщено в правительственном отчете об ядерной боеготовности США 2018 года, где говорилось, что она поможет противостоять любым ложным представлениям о наличии слабостей США в регионе. В этом описании имеется в виду противостояние России в сфере тактического ядерного оружия", - говорится в сообщении.

Отчет о ядерной боеготовности обосновал использование W76-2 в качестве ответа на то, что Россия уменьшила порог первого применения собственного тактического ядерного оружия в ограниченных региональных конфликтах, в случае, если она будет проигрывать войну обычным оружием.

Напомним, КНДР больше не готова придерживаться выполнению условий ядерной сделки об отказе в проведении ядерных испытаний и запуске межконтинентальных баллистических ракет.

Как сообщало РБК-Украина, в начале года Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о планах больше не продлевать мораторий на испытания ядерного оружия.

Такое заявление с обеспокоенностью восприняли в ООН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что испытания не возобновятся согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности, и заявил о своей поддержке возобновлению диалога.