США озброїли підводний човен ядерною ракетою в рамках стримування Росії

Фото: прапор США (flickr.com/usembassykyiv)

Звіт про ядерну боєготовність обґрунтував використання W76-2 в якості відповіді на те, що РФ зменшила поріг першого застосування власної тактичної ядерної зброї

Військово-морські сили (ВМС) США ввели у використання боєголовки з ядерним зарядом малої потужності W76-2 Trident. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Повідомляється, що ракета з таким зарядом була розміщена на підводному човні USS Tennessee, що виконувала завдання патрулювання в Атлантичному океані в кінці 2019 року.

"Вперше про боєголовку було повідомлено в урядовому звіті про ядерну боєготовність США 2018 року, де говорилося, що вона допоможе протистояти будь-яким помилковим уявленням про наявність слабкостей США в регіоні. У цьому описі мається на увазі протистояння Росії у сфері тактичної ядерної зброї", - йдеться у повідомленні.

Звіт про ядерну боєготовність обґрунтував використання W76-2 як відповідь на те, що Росія зменшила поріг першого застосування власної тактичної ядерної зброї в обмежених регіональних конфліктах, в разі, якщо вона буде програвати війну звичайною зброєю.

Нагадаємо, КНДР більше не готова дотримуватися виконання умов ядерної угоди щодо відмови у проведенні ядерних випробувань і запуску міжконтинентальних балістичних ракет.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку року Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про плани більше не продовжувати мораторій на випробування ядерної зброї.

Таку заяву із занепокоєнням сприйняли в ООН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив сподівання, що випробування не відновляться згідно з відповідним резолюціям Ради Безпеки, і заявив про свою підтримку відновленню діалогу.