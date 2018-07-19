На военной базе в США более 20 солдат пострадали при обрушении палатки

Были госпитализированы 4 солдата

В Калифорнии (США) на военной базе Fort Hunter Ligget обрушилась палаточная конструкция, в результате чего пострадали 22 солдата. Об этом сообщает Twitter военной базы.

Указано, что причиной инцидента стал вертолет UH-60 Blackhawk, под действием потока воздуха от его ротора произошло обрушение шатра. Это произошло около 21:30 по местному времени в ходе учений.

Так, были госпитализированы четверо пострадавших, остальные же отделались незначительными травмами.

Напомним, 17 июля сообщалось о пяти погибших и одном пострадавшем в результате крушения вертолета морской пехоты Южной Кореи в военном аэропорту города Пхохан на юго-востоке республики. Сообщалось, что вертолет проводил испытательный полет после ремонта, а затем рухнул вниз с высоты десять метров и загорелся.

Кроме того, 11 июля вертолет Gazelle вооруженных сил Франции в Кот-д'Ивуаре разбился во время учений, в результате чего погиб пилот, а еще один военнослужащий был ранен. Отмечалось, что пилот вертолета погиб от полученных травм.