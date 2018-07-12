В США произошел взрыв газа, есть погибший

В результате взрыва погиб пожарный

В Висконсине (США) произошел взрыв природного газа, вследствие которого погиб пожарный. Об этом сообщает AP.

Как отмечается, в результате взрыва пострадали десятки человек.

"В ходе взрыва был убит капитан пожарной охраны Сан-Прейри. Он работал пожарным более 15 лет, также владел таверной Barr House, разрушенной из-за взрыва", - говорится в сообщении.

Сообщается, что взрыв произошел около 7 вечера после того, как прорвало трубу с природным газом на стройке. Пламя имело высоту в четырехэтажный дом.

Так, полиция и пожарные прибыли для расследования на место происшествия. После взрыва вспыхнул пожар.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции в коммуне Киброн в одном из магазинов произошел взрыв, в результате чего пострадали 10 человек. Пять человек находятся в критическом состоянии.

Отмечено, что к ликвидации пожара были привлечены более 100 спасателей.