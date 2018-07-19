У США на військовому складі стався вибух, постраждали чотири людини

У результаті вибуху спалахнула пожежа

У штаті Пенсільванія (США) прогримів вибух на військовому складі, в результаті чого постраждали щонайменше чотири людини. Про це повідомляє Fox News, посилаючись на інформацію представника екстрених служб.

На даний момент встановлено, що троє з чотирьох потерпілих сильно поранені, вони госпіталізовані. На військовому складі зберігаються ракети і амуніція.

За словами очевидців, двоє співробітників складу вибігли з будівлі. Люди кричали і були у вогні.

Пожежні ж інформують, що у результаті вибуху на складі почалася пожежа.

Кром того, видання CNN з посиланням на дані представників екстрених служб пише, що з довколишніх будівель провели евакуацію людей. При цьому сам склад працює у штатному режимі, крім будівлі, в якій стався вибух.

Відзначимо, що склад розташований на площі 7,2 тис. га за межами міста Чемберсберга. На ньому працюють 3,6 тисяч співробітників, у тому числі цивільні службовці.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, на військовій базі Fort Hunter Ligget в Каліфорнії у ході навчань обрушилася наметова конструкція, у результаті чого постраждали 22 солдата. Причиною інциденту став вертоліт UH-60 Blackhawk, під дією потоку повітря від його ротора сталося обвалення шатра.

Четверо постраждалих були госпіталізовані, решта отримали незначні травми.

12 липня у Вісконсині (США) стався вибух природного газу, в результаті інциденту загинув пожежник і постраждали десятки людей.