США вновь вывели войска с северо-востока Сирии

Иллюстративное фото (ABC News)

В Сирии остаются почти 600 американских военных

Соединенные Штаты Америки полностью вывели своих военнослужащих с северо-востока Сирии, однако на остальной территории страны остаются несколько сотен американских военных. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер в интервью Reuters.

По словам главы Пентагона, после того, как президент США Дональд Трамп объявил о намерении вывести американский военный контингент из Сирии, численность военных в стране сократилась на 40 процентов. Сейчас на территории Сирии находятся около 600 американских военных.

Эспер отметил, что Вашингтон сохраняет возможность вводить или выводить из Сирии военных при необходимости, но в целом, по его мнению, численность американского контингента будет колебаться в пределах 600. Однако министр обороны не исключает и дальнейшего уменьшения американского присутствия в Сирии.

Напомним, ранее сообщалось, что США возобновили антитеррористическую операцию против боевиков "Исламского государства" на севере Сирии. Американские военнослужащие объединились с курдскими отрядами, чтобы провести спецоперацию против ИГ в провинции Дейр-эз-Зур.

Как писало РБК-Украина, 21 октября президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска покидают зону боевых действий на северо-востоке Сирии. Однако позже было принято решение о возвращении американского контингента на север Сирии. Уже 13 ноября колонна американской военной техники зашла в северную провинцию Хасеке и заняла позиции вблизи нефтяного месторождения Ауда.