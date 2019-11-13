Колонна американских военных вошла в Сирию

Иллюстративное фото (ABC News)

Колона из более 20 военных внедорожников США расположилась вблизи нефтяного месторождения

Колонна военных машин США вошла на территорию сирийской провинции Хасеке с территории Ирака. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

Сообщается, что американская колонна состоит из более 20 армейских внедорожников, а также двух платформ для перевозки боевых самолетов. Американские военные расположились в на северо-востоке Сирии вблизи нефтяного месторождения Ауда.

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил план, по которому в Сирии должны остаться как минимум 800 американских военнослужащих, которые будут обеспечивать контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что американские военные возобновили патрулирование на северо-востоке Сирии. Патрулирование проводиться в 40-километровой зоне вблизи нефтяных месторождений.

По словам главы Пентагона Марка Эспера, США готовы применять силу для охраны нефти в Сирии. Пентагон также не намерен допускать на месторождения военных России и Сирии.

Также сообщалось, что президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что США не выполнили соглашение по Сирии. В частности, по его словам, Америка не способствовала выводу курдских боевиков с территории "безопасной зоны".