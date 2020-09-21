США вновь ввели санкции против Ирана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал исполнительный указ о возобновлении санкций ООН против Ирана, и объявил о новых ограничительных мерах. Также санкции будут введены против стран, компаний и частных лиц, которые будут причастны к поставкам оружия в Иран или из него.

Об этом говорится в заявлении Дональда Трампа.

По словам президента, США не позволят Ирану иметь ядерное оружие и не хотят, чтобы эта страна поставила в опасность остальной мир новыми поставками баллистических ракет и обычных видов вооружений.

"Чтобы этого не произошло, я издаю новый указ, восстанавливающий санкции Организации Объединенных Наций (ООН) в отношении Ирана и вводящий новые санкции и экспортный контроль в отношении более чем двух десятков юридических и физических лиц, поддерживающих ядерную, ракетную и обычную деятельность Ирана", - заявил Трамп.

США вводят новые санкции и экспортный контроль в отношении более 20 организаций и лиц, поддерживающих ядерное, ракетное и обычное вооружения Ирана.

Новые санкции касаются 27 компаний и физических лиц.

Напомним, ранее Трамп заявил о намерении возобновить практически все санкции ООН против Ирана, действие которых ранее было приостановлено.

Ранее Совет безопасности ООН отклонил проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, срок его действия истекает 18 октября.

Отметим, что администрация президента США Дональда Трампа отказалась от ядерной сделки с Ираном, которая была призвана помешать Тегерану разработать ядерное оружие, частично аргументируя это тем, что ограничения на ядерную деятельность Ирана были недостаточными.