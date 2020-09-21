США знову ввели санкції проти Ірану

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав виконавчий указ про відновлення санкцій ООН проти Ірану, і оголосив про нові обмежувальні заходи. Також санкції будуть введені проти країн, компаній і приватних осіб, які будуть причетні до постачань зброї до Ірану або з нього.

Про це йдеться в заяві Дональда Трампа.

За словами президента, США не дозволять Ірану мати ядерну зброю і не хочуть, щоб ця країна поставила в небезпеку інший світ новими поставками балістичних ракет і звичайних видів озброєнь.

"Щоб цього не сталося, я видаю новий указ, відновлюючий санкції Організації Об'єднаних Націй (ООН) щодо Ірану і вводить нові санкції та експортний контроль щодо більш ніж двох десятків юридичних і фізичних осіб, що підтримують ядерну, ракетну і звичайну діяльність Ірану", - заявив Трамп.

США запроваджують нові санкції та експортний контроль щодо понад 20 організацій і осіб, що підтримують ядерне, ракетне і звичайне озброєння Ірану.

Нові санкції стосуються 27 компаній і фізичних осіб.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив про намір відновити практично всі санкції ООН проти Ірану, дія яких раніше було припинено.

Раніше Рада безпеки ООН відхилив проект резолюції США про продовження збройового ембарго проти Ірану, термін його дії закінчується 18 жовтня.

Відзначимо, що адміністрація президента США Дональда Трампа відмовилася від ядерної угоди з Іраном, яка була покликана перешкодити Тегерану розробити ядерну зброю, частково аргументуючи це тим, що обмеження на ядерну діяльність Ірану були недостатніми.