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США вновь призвали своих граждан покинуть Украину

Автор: РБК-Украина

Посольство США в Киеве вновь призвало американских граждан выехать из Украины. Дипломаты предупреждают, что в случае вторжения России граждане США не смогут покинуть Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальное заявление посольства.

В посольстве предположили, что из-за военных угроз со стороны РФ могут остановиться коммерческие и частные авиарейсы из Украины.

"Ситуация с безопасностью в Украине по-прежнему непредсказуема по всей стране и может резко ухудшиться. Существует большая вероятность того, что любые российские военные операции серьезно ограничат коммерческие авиаперевозки", - говорится в сообщении.

Напомним, представитель Пентагона Джон Кибри заявил, что США не планируют вводить санкции против России до ее вторжения в Украину.

Как рассказывало РБК-Украина, Нидерланды вслед за США и Британией перенесли посольство из Киева во Львов.

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Соединенные Штаты АмерикиВторжение России в Украину