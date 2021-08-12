США внимательно следят за ситуацией с Навальным, - Госдеп

По словам представителя Госдепартамента США, новые обвинения против Навального были выдвинуты не только вслед за тем, что российские власти арестовали и поместили в заключение самого господина Навального, но и за разгонами, с применением насилия, российских граждан, которые вышли на улицы протестовать против этого ареста.

"Во многом это продолжение схемы поведения, вызывающей очень большое беспокойство. США продолжают выступать в поддержку многих россиян, которые, как мы это видели недавно, вышли на уличные акции с желанием подотчетности своего правительства и выражением своего стремления к большей свободе, с протестом против того уровня репрессий, объектом которых они стали", - заключил представитель Госдепартамента США.