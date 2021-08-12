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США внимательно следят за ситуацией с Навальным, - Госдеп

Автор: Артур Родивилов

Госдепартамент США осведомлен о предъявлении новых обвинений российскому политику Алексею Навальному. Вашингтон видит попытки запугать и подавить те неправительственные, независимые организации, которые поддерживают оппозиционера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По словам представителя Госдепартамента США, новые обвинения против Навального были выдвинуты не только вслед за тем, что российские власти арестовали и поместили в заключение самого господина Навального, но и за разгонами, с применением насилия, российских граждан, которые вышли на улицы протестовать против этого ареста.

"Во многом это продолжение схемы поведения, вызывающей очень большое беспокойство. США продолжают выступать в поддержку многих россиян, которые, как мы это видели недавно, вышли на уличные акции с желанием подотчетности своего правительства и выражением своего стремления к большей свободе, с протестом против того уровня репрессий, объектом которых они стали", - заключил представитель Госдепартамента США.

Ранее российскому оппозиционеру Алексею Навальному, находящемуся в заключении в одной из российских колоний общего режима, было предъявлено новое уголовное обвинение "в создании организации, побуждающей граждан к совершению противоправных деяний". Это обвинение может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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Навальный