США уважно стежать за ситуацією з Навальним, - Держдеп

За словами представника Держдепартаменту США, нові звинувачення проти Навального були висунуті не тільки слідом за тим, що російська влада заарештувала і помістила в ув'язнення самого Навального, але і за розгонами, із застосуванням насильства, російських громадян, які вийшли на вулиці протестувати проти цього арешту.

"Багато в чому це продовження схеми поведінки, що викликає дуже велике занепокоєння. США продовжують виступати на підтримку багатьох росіян, які, як ми це бачили нещодавно, вийшли на вуличні акції з бажанням підзвітності свого уряду і вираженням свого прагнення до більшої свободи, з протестом проти того рівня репресій, об'єктом яких вони стали", - уклав представник Держдепартаменту США.