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Алексею Навальному предъявили еще одно обвинение, ему грозит до четырех лет тюрьмы

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Москва, Среда 11 августа 2021 16:13
Алексею Навальному предъявили еще одно обвинение, ему грозит до четырех лет тюрьмы Фото: Алексею Навальному предъявили еще одно обвинение (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Следственный комитет России выдвинул против оппозиционера Алексея Навального обвинение в создании некоммерческой организации, посягающей на права россиян. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СКР.

Обвинение предъявлено в рамках расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан). Максимальное наказание по не предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.

По данным следствия, Навальный создал некоммерческую организацию "Фонд борьбы с коррупцией" и лично руководил ею со своими соратниками - Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и другими.

В СКР считают, что Навальный и его соратники распространяли в интернете призывы к россиянам участвовать в акциях протеста в январе 2021 года.

Напомним, уголовное дело о создании Навальным некоммерческой организации в России завели в конце апреля.

Отметим, Навального отправили в тюрьму после того, как ему изменили условный срок на реальный. Он должен провести за решеткой 2 года и 5 месяцев.

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