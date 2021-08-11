Алексею Навальному предъявили еще одно обвинение, ему грозит до четырех лет тюрьмы
Следственный комитет России выдвинул против оппозиционера Алексея Навального обвинение в создании некоммерческой организации, посягающей на права россиян. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СКР.
Обвинение предъявлено в рамках расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан). Максимальное наказание по не предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.
По данным следствия, Навальный создал некоммерческую организацию "Фонд борьбы с коррупцией" и лично руководил ею со своими соратниками - Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и другими.
В СКР считают, что Навальный и его соратники распространяли в интернете призывы к россиянам участвовать в акциях протеста в январе 2021 года.
Напомним, уголовное дело о создании Навальным некоммерческой организации в России завели в конце апреля.
Отметим, Навального отправили в тюрьму после того, как ему изменили условный срок на реальный. Он должен провести за решеткой 2 года и 5 месяцев.