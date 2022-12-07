США внесли в "чорний список" десять компаній РФ: подробиці

Міністерство торгівлі США додало до свого "чорного списку" 24 іноземні компанії та організації, з яких 10 юридичних осіб базуються в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на електронну базу Федерального реєстру США.

До переліку було внесено російський виробник комп'ютерного обладнання Kraftway, холдинг "Роселектроніка", Науково-дослідний центр електронної обчислювальної техніки та виробник мікросхем "ПКК Міландр", а також пов'язані з ним юридичні особи. Крім того, до списку були додані компанії Fibersense та "Оптолінк".

До переліку також потрапили юридичні особи, зареєстровані у Латвії, ОАЕ, Пакистані, Сінгапурі та Швейцарії.

Як уточнюється, щодо компаній зі списку діятиме "презумпція відмови" під час розгляду заявок на експортні ліцензії.