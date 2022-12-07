США внесли в "черный список" десять компаний РФ: подробности

Министерство торговли США добавило в свой "черный список" 24 иностранных компании и организации, из которых 10 юридических лиц базируются в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на электронную базу Федерального реестра США.

В список были внесены российский производитель компьютерного оборудования Kraftway, холдинг "Росэлектроника", Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники и производитель микросхем "ПКК Миландр", а также связанные с ним юридические лица. Кроме того, в список были добавлены компании Fibersense и Оптолинк.

В список также попали юридические лица, зарегистрированные в Латвии, ОАЭ, Пакистане, Сингапуре и Швейцарии.

Как уточняется, в отношении компаний из списка будет действовать "презумпция отказа" при рассмотрении заявок на экспортные лицензии.