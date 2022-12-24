В США внаслідок снігової бурі загинули щонайменше 15 людей: подробиці

В США внаслідок снігової бурі більше 1,7 млн будинків та підприємств знеструмлені. Щонайменше 15 людей загинули.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN .

Зазначається, що буря продовжує накривати верхній Середній Захід та Північний Схід сильним снігом та хуртовинами.

В районі Буффало, штату Нью-Йорк буря була настільки сильною, що робила видимість близькою до нуля. Навіть там де не йшов сніг, температура й морози були небезпечно низькими.

Наразі відомо про щонайменше 15 загиблих людей в семи штатах внаслідок небезпечних для життя умов: