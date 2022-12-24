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В США внаслідок снігової бурі загинули щонайменше 15 людей: подробиці

Фото: в США внаслідок снігової бурі загинули щонайменше 15 людей (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В США внаслідок снігової бурі більше 1,7 млн будинків та підприємств знеструмлені. Щонайменше 15 людей загинули.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначається, що буря продовжує накривати верхній Середній Захід та Північний Схід сильним снігом та хуртовинами.

В районі Буффало, штату Нью-Йорк буря була настільки сильною, що робила видимість близькою до нуля. Навіть там де не йшов сніг, температура й морози були небезпечно низькими.

Наразі відомо про щонайменше 15 загиблих людей в семи штатах внаслідок небезпечних для життя умов:

  • Канзас - троє людей загинули в дорожньо-транспортних пригодах, пов'язаних з погодними умовами;
  • Кентуккі - троє людей загинули внаслідок ДТП також;
  • Міссурі - загинула одна людина після того, як караван з'їхав з обмерзлої дороги в замерзлий струмок;
  • Нью-Йорк - двоє людей загинули внаслідок окремих інцидентів, коли швидка не змогла вчасно дістатися до їх будинків для надання допомоги;
  • Огайо - четверо людей загинули внаслідок ДТП;
  • Теннессі - одна людина загинула внаслідок шторму;
  • Вісконсин - одна людина загинула внаслідок ДТП.

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