В США в результате снежной бури погибли по меньшей мере 15 человек: подробности

В США в результате снежной бури более 1,7 млн домов и предприятий обесточены. По меньшей мере, 15 человек погибли.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Отмечается, что буря продолжает накрывать верхний Средний Запад и Северо-Восток сильным снегом и вьюгами.
В районе Буффало, штата Нью-Йорк, буря была настолько сильной, что делала видимость близкой к нулю. Даже там, где не шел снег, температура и морозы были опасно низкими.
Сейчас известно о меньшей мере 15 погибших в семи штатах в результате опасных для жизни условий:
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