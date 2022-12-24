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В США в результате снежной бури погибли по меньшей мере 15 человек: подробности

Фото: в США в результате снежной бури погибли по меньшей мере 15 человек (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В США в результате снежной бури более 1,7 млн домов и предприятий обесточены. По меньшей мере, 15 человек погибли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что буря продолжает накрывать верхний Средний Запад и Северо-Восток сильным снегом и вьюгами.

В районе Буффало, штата Нью-Йорк, буря была настолько сильной, что делала видимость близкой к нулю. Даже там, где не шел снег, температура и морозы были опасно низкими.

Сейчас известно о меньшей мере 15 погибших в семи штатах в результате опасных для жизни условий:

  • Канзас - три человека погибли в дорожно-транспортных происшествиях, связанных с погодными условиями;
  • Кентукки - три человека погибли в результате ДТП также;
  • Миссури - погиб один человек после того, как караван съехал с обмерзшей дороги в замерзший ручей;
  • Нью-Йорк - два человека погибли в результате отдельных инцидентов, когда скорая не смогла вовремя добраться до их домов для оказания помощи;
  • Огайо - четыре человека погибли в результате ДТП;
  • Теннесси - один человек погиб в результате шторма;
  • Висконсин - один человек погиб в результате ДТП.

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