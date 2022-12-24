В США в результате снежной бури погибли по меньшей мере 15 человек: подробности

В США в результате снежной бури более 1,7 млн домов и предприятий обесточены. По меньшей мере, 15 человек погибли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Отмечается, что буря продолжает накрывать верхний Средний Запад и Северо-Восток сильным снегом и вьюгами.

В районе Буффало, штата Нью-Йорк, буря была настолько сильной, что делала видимость близкой к нулю. Даже там, где не шел снег, температура и морозы были опасно низкими.

Сейчас известно о меньшей мере 15 погибших в семи штатах в результате опасных для жизни условий: